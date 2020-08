Formaggio contaminato, l’avviso di richiamo del Ministero della Salute: può causare gravi infezioni [MARCHIO E LOTTO]

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna, 21/08/2020, un avviso di richiamo per formaggio contaminato. Si tratta del prodotto denominato Nodo del Saio Vaccino, a marchio “Caseificio Francesco Rabbia”. Il motivo della segnalazione è indicato in rischio microbiologico. Il lotto di produzione coinvolto è il n° 200507, prodotto nello stabilimento indicato dal codice IT 01 417 CE, con data di scadenza o termine minimo di conservazione indicato nel 31-10-2020. Il formaggio in questione è commercializzato in unità di vendita da 2,5 kg. Secondo le analisi alle quali è seguito il richiamo, il formaggio contiene il batterio dell’Eschirichia coli e dunque può causare infezioni anche gravi.