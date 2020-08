Frana in Nepal: 11 morti e 27 dispersi in un villaggio

Danni in un villaggio del Nepal centrale dove una frana ha causato la morte di 11 persone. Altri 27 sono dispersi. La frana si è verificata in un remoto villaggio di montagna nel distretto di Sindhupalchowk, a nord-est della capitale Kathmandu.

Lo smottamento del terreno ha danneggiato almeno 37 case, come ha detto all’agenzia France Presse, Madhav Kafle, un funzionario della polizia locale. “Sono in corso operazioni di soccorso, in coordinamento tra esercito, polizia e forze di polizia armate”, ha aggiunto. Dall’inizio del monsone a metà giugno, frane e alluvioni hanno ucciso almeno 191 persone in Nepal, altre 54 sono disperse, secondo il ministero degli Interni.