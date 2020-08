Frana Valmalenco: fuori pericolo il bimbo 5 anni che ha perso i genitori

Il bimbo di 5 anni sopravvissuto alla frana di Chiareggio non sarebbe più in pericolo di vita: il bambino avrebbe lasciato la Terapia Intensiva, secondo quanto anticipa la “Provincia di Sondrio”.

Nel tragico incidente il bambino ha perso la mamma, Silvia Brocca, e il papà, Gianluca Pasqualone, entrambi deceduti a causa della frana, così come l’amica di 10 anni che viaggiava sulla stessa auto.