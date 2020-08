Frana Valmalenco: non ci sono altre persone sotto le macerie, continua lo sgombero dei detriti. “Situazione sotto controllo”

La Prefettura di Sondrio conferma in una nota che “non risultano ulteriori altre persone coinvolte” nella frana che ieri ha portato alla morte di un uomo, una donna e una bambina di 10 anni, oltre che al ferimento di un bimbo di 5. Oggi si e’ tenuta una riunione che ha visto la partecipazione, oltre che del Prefetto, del sindaco di Chiesa Valmalenco, di geologi, tecnici del Comune, Comandante della Polizia Locale e rappresentanti dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine. “Sono tuttora in corso le operazioni volte alla rimozione del materiale franato – si legge nel comunicato – e al ripristino delle condizioni di sicurezza nella zona interessata dalla Frana“. Per consentirle, il sindaco ha emanato un’ordinanza di chiusura al traffico.

Le quindici persone delle famiglie che risiedono vicino al torrente Nevasco sono state evacuate. Sono, al momento, ancora circa 600 le persone presenti a Chiareggio, al di la’ della frana, fra residenti e turisti. “La situazione e’ sotto controllo – spiega il sindaco di Chiesa in Valmalenco, Renata Petrella -. Tutti i turisti sono al sicuro, al caldo e con i necessari viveri”.