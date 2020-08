Raro fulmine a ciel sereno colpisce e incendia un albero: le spettacolari immagini dell’inaspettato evento in Florida [VIDEO]

Il meteo a Lutz, in Florida, sembrava quello di una normale giornata estiva nello Stato del Sole qualche giorno fa. I tipici temporali estivi avevano attraversato l’area di Tampa-Saint Petersburg e intorno alle 16 di lunedì 10 agosto, la tempesta più vicina a Lutz si trovava a circa 4,8km. Tutto sembrava tranquillo, mentre nuvole bianche si spostavano su uno splendido cielo blu. Eppure stava per succedere qualcosa di inaspettato e sorprendente.

Come catturato da una dashcam di un residente di Lutz, Jonathan Moore, si è verificato un grande fulmine che ha colpito un albero lungo la strada con una forza tale che la dashcam ha emesso un beep, cosa che solitamente avviene per avvertire il conducente di qualsiasi tipo di movimento (vedi video in fondo all’articolo). L’albero ha brevemente preso fuoco e un ramo è stato spezzato, cadendo a terra, a causa del fulmine. Altrettanto incredibile, come le immagini del fulmine che si abbatte sull’albero, anche il suono prodotto. Fortunatamente, l’evento non ha fatto registrare feriti. “Era molto soleggiato fuori. Il fulmine si è verificato a ciel sereno”, afferma Moore.

Senza la presenza diretta di un temporale, sembra insolito che si verifichi un fulmine in condizioni meteorologiche tranquille, ma c’è una specifica ragione per la quale avvengono eventi simili. Questo tipo di fulmini ha un nome specifico ed è chiamato proprio “fulmine a ciel sereno”. In questo particolare caso, il temporale dal quale proveniva il fulmine si trovava a circa 4,8km di distanza da Lutz, spiega Jesse Ferrell, meteorologo di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense. Ferrell ha analizzato i dati dei fulmini forniti da Earth Networks per quella particolare tempesta per determinare la posizione precisa della tempesta al momento del fulmine. Non c’era pioggia nelle immediate vicinanze: anch’essa, come la tempesta, era a circa 4,8km, il che aggiunge ulteriore valore alla spettacolarità dell’evento.

Anche se la tempesta era lontana, la posizione specifica della casa di Moore era al di sotto di quella che i meteorologi chiamano incudine della tempesta, che può produrre fulmini. “L’incudine di una tempesta è una nube allungata che si forma sopra un temporale quando le nuvole in ascesa incontrano la parte superiore della troposfera, la parte dell’atmosfera che contiene il meteo, e si distendono”, spiega Ferrell. Brett Rossio, meteorologo di AccuWeather, spiega che i temporali possono diventare moto localizzati in estate, con una diffusione di solo 1,5-3km, il che può portare a vedere un cielo sereno. Ferrell ha aggiunto che la tempesta che ha prodotto questo fulmine a ciel sereno si stava formando velocemente, il che si è aggiunto all’elemento di sorpresa per chiunque si trovasse nella zona interessata. “La tempesta si era formata solo 5 minuti prima del fulmine”, afferma Ferrell.

Da notare anche che un fulmine a ciel sereno può viaggiare molto più lontano da una nuvola rispetto a quanto fatto in questo caso. Secondo la NOAA, un fulmine può colpire fino a 25km di distanza dalla tempesta, che può essere troppo lontano per sentire il tuono.

Finora nel 2020, circa 12 americani sono stati colpiti e uccisi da fulmini, un totale che è inferiore alla media per metà agosto. La media 2010-2019 negli Stati Uniti è di 25 vittime. Negli ultimi 10 anni, luglio è stato il mese più letale con una media di 8 vittime, mentre giugno e agosto sono a pari merito al secondo posto con 5. In media, la Florida ha più vittime legate ai fulmini rispetto a qualsiasi altro stato, il che nel corso degli anni, le ha fatto guadagnare la reputazione di Capitale dei Fulmini d’America.