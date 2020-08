Genova senz’acqua: da oltre 24 ore parte della città a secco per un guasto alla rete idrica

Un’ampia zona di Genova, compresa tra Castelletto e San Teodoro, è ormai senza acqua potabile da oltre 24 ore. La causa sarebbe un guasto a una tubatura che però non è ancora stato riparato. Numerosi, ovviamente, i disagi e le preoccupazioni dei residenti. Tra le strade principali maggiormente interessate alla carenza idrica ci sono via Napoli, via Bari, via Spinola, tutte densamente abitate. Sono state numerose le segnalazioni al pronto intervento Iren che, da quanto hanno riferito i cittadini sui social, avrebbe comunicato una possibile soluzione del problema solo a mezzogiorno di oggi, dopo aver posticipato per ben tre volte.

Intanto nella giornata di ieri sera è arrivata un’autobotte in largo San Francesco da Paola dove i residenti possono rifornirsi. I disagi sono numerosi e preoccupanti, soprattutto a causa del caldo di queste ore.