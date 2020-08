“Gli alieni hanno costruito le piramidi”: il tweet di Elon Musk fa infuriare l’Egitto, “una completa allucinazione”

Secondo il fondatore di SpaceX sono stati gli alieni a costruire le piramidi d’Egitto: il tweet di Elon Musk ha suscitato scalpore e stupore nelle scorse ore, soprattutto – riporta la BBC – da parte delle autorità egiziane.

Il Ministro della cooperazione internazionale Rania al-Mashat ha risposto all’affermazione dell’inventore sudafricano su Twitter, dicendo che segue e ammira il lavoro di Musk, chiedendogli però di esplorare meglio le prove sulla costruzione delle strutture realizzate per i faraoni d’Egitto.

Non si è fatta attendere neppure la riposta del celeberrimo archeologo Zahi Hawass, che ha replicato con un video pubblicato sui social, definendo l’affermazione di Musk come “una completa allucinazione“: “Ho trovato le tombe dei costruttori delle piramidi, e ciò significa che coloro che le hanno realizzate erano egiziani, e non erano schiavi,” ha affermato l’esperto.