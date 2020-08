Eccezionale branco di Grampi nel mar Jonio al largo di Reggio Calabria [FOTO e VIDEO]

Un bellissimo branco di Grampi è stato avvistato, e brillantemente documentato da Fabio Calabrò, nella mattinata di oggi al largo di Reggio Calabria, precisamente nelle acque di Palizzi, nel mar Jonio. I Grampus griseus, volgarmente noti come Grampi o delfini di Risso, non sono così comuni in quest’area: caratterizzati da una colorazione molto chiara, bianco a striature grigie, i Grampi sono invece molto comuni nel Golfo di Taranto. Spettacolari le immagini nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo e nei video: