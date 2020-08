Grandinata blocca escursionisti sul Monte Vettore, soccorsi dai vigili del fuoco

Ieri pomeriggio 6 escursionisti sono rimasti bloccati sulla parete del Canalino, sul Monte Vettore, sorpresi da una violenta grandinata che ha impedito temporaneamente il loro rientro: in loro soccorso un elicottero Drago 58, alzatosi in volo da Arezzo, che con un verricello ha calato nella zona personale del vigili del fuoco del comando di Ascoli specializzato in recuperi con tecniche Fas.

Quattro dei sei escursionisti si sono avviati sulla strada del ritorno, percorrendo un sentiero meno impervio; gli altri due, rimasti fermi sul punto di difficolta’, sono stati recuperati a bordo dell’elicottero con il verricello.