Grave incidente in Calabria: aereo da turismo precipita nel Cosentino, 2 morti

Tragico incidente nel Cosentino: un aereo da turismo è precipitato nel territorio di Cassano allo Jonio, ed entrambe le persone a bordo sono decedute.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso ma per i due occupanti del velivolo – che avrebbe perso quota per cause al momento sconosciute – non c’è stato nulla da fare.

Il velivolo ha preso fuoco, generando una colonna di fumo.

Non sono ancora note le identità delle due persone decedute.