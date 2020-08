Grecia, violenti incendi nella penisola meridionale di Mani: villaggi evacuati [FOTO]

Violenti incendi sono divampati in Grecia, nella zona boschiva di Lagadia, nella penisola meridionale di Mani: le autorità, in via precauzionale, hanno ordinato l’evacuazione di piccoli villaggi, come Germa, Drosopigi, Vachos, Skamnaki e Neochori. Secondo quanto riporta Iefimerida.gr, le fiamme si muovono su due fronti, di cui uno verso la città di Gythio.

Sul posto 103 vigili del fuoco con 24 veicoli, 7 aerei antincendio e 8 elicotteri

La Grecia ogni anno lotta contro gli incendi durante la stagione estiva, alimentati da siccità, vento forte e alte temperature.

Due anni fa, 102 persone sono morte nella località costiera di Mati, vicino ad Atene.