Incendi, 21 roghi in Sardegna: Canadair in azione in 3 comuni

Giornata nera sul fronte degli incendi in Sardegna. Oggi sono stati 21 i roghi segnalati sul territorio, con ben otto interventi che hanno richiesto l’attivazione di mezzi aerei, tra Canadair ed elicotteri della flotta regionale. Gli eventi piu’ gravi a Posada e Neoneli, nel Nuorese, e a Burgos, nel Sassarese. Nel primo caso sono intervenuti cinque elicotteri e due Canadair. Le fiamme hanno anche lambito il centro abitato e raggiunto la statale 131, che e’ stata chiusa al traffico per alcune ore.A Burgos si sono levati in volo tre elicotteri e due Canadair, che sono anche entrati in azione a Neoneli, nel Nuorese, dove hanno operato anche due velivoli della flotta regionale. Fiamme spente con gli elicotteri anche a Teti e Torpe’ (Nuoro), Bottida (Sassari) e San Gavino e Maracalagonis, nel sud dell’Isola.