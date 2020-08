Allerta della protezione civile regionale per il rischio incendi e ondate di calore nella giornata di domani, domenica 23 agosto. Il bollettino parla di allerta rossa per le province di Palermo, Agrigento e Caltanissetta per rischio incendi, e di stato di pre allerta per le altre province. Per Palermo le ondate di calore saranno di livello 1, con una temperatura massima percepita di 35 gradi.