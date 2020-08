Incendi Basilicata, Potenza: in fiamme la pineta di Melfi, minacciate alcune ville ma incendio domato

A Melfi, in provincia di Potenza, i vigili del fuoco del comando di Potenza sono stati impegnati dal primo pomeriggio nello spegnimento di un incendio di pineta costituita da alberi di medio fusto e macchia, oltre a sterpaglie, in contrada Perrone alle porte della città. Da accertare le cause, l’incendio boschivo è stato alimentato da una brezza sostenuta e ha interessato due versanti della collina.

L’intervento è stato molto impegnativo. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre, sette mezzi, 17 uomini e il direttore delle operazioni di spegnimento, provenienti da Potenza e Melfi. E’ stato evitato che le fiamme di interfaccia potessero interessare alcune ville e attività artigianali della zona.

Hanno collaborato alle operazioni di spegnimento i volontari dell’associazione Ronca Battista di Melfi e una squadra del servizio antincendio boschivo del consorzio di bonifica. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri forestali. L’intervento è stato condotto solo con spegnimento da terra per la presenza in zona di alcune reti elettriche aeree. L’incendio è stato domato e sono in corso le operazioni di bonifica.