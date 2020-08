Centinaia di incendi divampano in California: decine di migliaia di persone in fuga, oscurati i cieli vicino San Francisco [FOTO e VIDEO]

Centinaia di incendi stanno divampando in tutta la California, costringendo decine di migliaia di residenti a fuggire dalle loro case, oscurando i cieli vicino a San Francisco, mentre i vigili del fuoco lottano per contenerli nonostante il terreno impervio e il caldo torrido.

Gli incendi, molti causati da fulmini e alimentati da forti venti, hanno bruciato centinaia di migliaia di acri di sterpaglie, aree rurali, canyon e fitte foreste a nord, est e sud di San Francisco.

Le fiamme sono divampate anche in Sierra Nevada e della California meridionale.

Nella California centrale, un pilota di un elicottero antincendi nella contea occidentale di Fresno è morto mercoledì scorso: il velivolo si è schiantato.

Un operaio della Pacific Gas & Electric è morto invece durante un incendio nella zona di Vacaville tra San Francisco e Sacramento, ma le circostanze non sono chiare: è stato trovato in un veicolo ed è stata eseguita la rianimazione cardiopolmonare, ma è stato dichiarato morto in ospedale.

Ieri il governatore dello Stato, Gavin Newsom, aveva spiegato che in quel momento si stava combattendo contro 367 incendi: “Ci troviamo di fronte a una sfida“, ha detto, sottolineando come 10.849 fulmini abbiano colpito la California in sole 72 ore.

Tra le zone più colpite anche la rinomata valle del vino, nelle Contee di Napa e Sonoma.