Incendi Campania: chiuso il tratto della SS18 all’altezza di Sapri

La strada statale 18 Tirrena Inferiore è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni tra i km 216,300 e 220,610, all’altezza di Sapri, in provincia di Salerno, in seguito all’incendio che oggi ha interessato il costone sovrastante la sede stradale causando il distacco di materiale roccioso. Il tratto potrà essere riaperto dopo il completamento delle operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza del versante da parte dell’Autorità Comunale di Protezione Civile. Il traffico è deviato al km 216,300 sulla statale 585 Fondo Valle del Noce, SP104 o sulla SP03 con rientro al km 233,550 e viceversa. E’ invece consentito il transito ai residenti e ai veicoli diretti o provenienti dal porto.