Incendi, decine di roghi tra Sardegna e Sicilia: fiamme nel Palermitano, mezzi aerei in azione nel Sassarese e nel Nuorese

È una vigilia di Ferragosto di fuoco tra Sardegna e Sicilia a causa degli incendi divampati oggi sulle due isole.

Numerosi incendi in provincia di Palermo sono alimentati delle alte temperature e del vento di scirocco. Fiamme alte a Petralia Sottana all’altezza del bivio Madonnuzza, in cui sono state impegnate diverse squadre di terra supportate da due canadair e un elicottero. Roghi anche a Bolognetta in contrada Masseria D’Amari con due squadre impegnate sul posto. Incendi anche a Monreale, Partinico e Balestrate. Confermata, quindi, la previsione della Protezione civile regionale che aveva indicato la giornata di oggi a rischio incendi (allerta arancione), con ondate di calore livello 2 e una temperatura prevista di +3°C.

17 incendi sono scoppiati oggi in Sardegna, 3 dei quali hanno richiesto l’intervento degli elicotteri del Corpo forestale regionale. Ancora fiamme a Bottida, nel Sassarese, dove ha operato un mezzo aereo, fuoco anche ad Austis (Nuoro) dove e’ intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Sorgono. Un rogo si e’ sviluppato poi a Villamar (Sud Sardegna) dove si e’ alzato in volo un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Villasalto.