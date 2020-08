Incendi in Sardegna: due Canadair impegnati in vasto rogo a Olbia

Alimentate dal forte vento di maestrale le fiamme non stanno dando tregua alla macchina regionale antincendio della Sardegna. Un vasto rogo sta impegnando due Canadair e tre elicotteri della flotta regionale a Olbia, in localita’ Avro Mannu. Uno dei due aerei della Protezione civile nazionale e’ stato dirottato in Gallura dopo essere intervenuto a Palulatino, dove continuano a operare lanci un elicottero leggero e un Super Puma. Fiamme anche a Bosa, sempre nell’Oristanese, con altri due mezzi aerei del Corpo Forestale in volo.