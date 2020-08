Incendi L’Aquila: famiglie in allerta per rischio evacuazione

Sono state allertate le famiglie residenti nella zona di Pettino e Cansatessa, a ridosso del fronte dell’incendio, di tenersi pronte in caso di evacuazione. Il Comune ha fatto un censimento preventivo dei residenti e programmato un piano di alloggi alternativi in caso di bisogno. Il fuoco, spinto dal vento, continua un lento, ma inesorabile cammino sulla zona di Pettino in direzione L’Aquila.

C’è ottimismo sul contenimento del focolaio attivo più vicino al capoluogo che dista ancora alcuni chilometri da San Giuliano. Le operazione vengono coordinate dal punto avanzato di controllo in località Vetoio, dove si trovano le unita’ mobili di Vigili del Fuoco, Comune dell’Aquila e Protezione Civile.