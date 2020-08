Incendi: nel grossetano bruciati 50 ettari di bosco, in Basso Molise A14 chiusa per due ore

Le raffiche di vento che soffiano fino a 25 chilometri orari rendono difficoltose le operazioni di contenimento del vasto incendio che sta divampando in località Tenuta di Bagnolo, nel comune di Civitella Paganico (Grosseto), dove, oltre alle squadre di terra dell’organizzazione Aib, sono già sul posto due elicotteri regionali e un Canadair della flotta nazionale ed un secondo Cananadair è in arrivo. La stima della superficie percorsa dalle fiamme è al momento superiore ai 50 ettari di bosco misto di leccio e pino marittimo. Si sono verificati salti di fiamma fino a 200 metri di distanza. La sala antincendi boschivi regionale ha attivato le figure operative di massima specializzazione, analisti e gruppi addetti all’uso del fuoco (Gauf) e l’unità di coordinamento Aib che sarà a breve sul posto per fornire supporto alla Direzione delle operazioni di spegnimento e attività di informazione. Intorno alle 15 si è sviluppato un altro incendio boschivo nel comune di Grosseto, in località Istia d’Ombrone, dove è già operativo un altro elicottero della flotta regionale.

Raffica di incendi in Basso Molise, A14 chiusa due ore

Raffica di incendi in Basso Molise a causa del gran caldo. Mattinata di lavoro per i Vigili del Fuoco di Termoli in zona Montenero di Bisaccia, da circa tre giorni interessata da roghi di vasta dimensione. Questa mattina nuovi focolai hanno interessato la scarpata dell’A-14, all’altezza di Montenero, determinandone la chiusura per almeno due ore a causa del fumo che si riversava su entrambe le corsie. Lunghe file di auto sono state registrate al casello di Termoli. Sempre questa mattina altri due incendi hanno impegnato piu’ squadre di pompieri: ai margini della Bifernina, al bivio di Guglionesi (Campobasso) ed alle piane di Larino (Campobasso).