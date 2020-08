Incendi Puglia, il Sindaco di Orsara: “Decine di ettari di boschi in fumo, domenica triste”

Tre incendi, decine di ettari andati in fumo a Orsara di Puglia, con il fuoco che ha agito su più fronti a Monte San Marco, in località Montagna al confine con il vicino Montaguto e, infine, in località Crustula-Cervellino. E’ il bilancio, stilato dal sindaco Tommaso Lecce, dei roghi che hanno interessato oggi alcune aree boschive intorno alla città del foggiano, nella zona del Subappennino dauno. ‘

‘Per il patrimonio ambientale di Orsara di Puglia, questa è stata una domenica davvero triste”, ha commentato il primo cittadino. Nei diversi luoghi in cui si sono sviluppate le fiamme sono intervenuti i Vigili del Fuoco, personale dell’Arif e carabinieri forestali. C’è stato anche l’intervento di un canadair. Si sospetta che la natura degli incendi sia dolosa. ”Faccio appello a tutti i cittadini – ha aggiunto – segnaliamo sempre anche i focolai più piccoli, facciamo attenzione a quanto accade nei nostri boschi, cerchiamo tutti di proteggere questo prezioso patrimonio ambientale che ha un’importanza immensa”, ha concluso Lecce.