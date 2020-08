Incendi Sardegna, 13 roghi nell’Isola: mezzi aerei in azione 

Sono 13 gli incendi scoppiati oggi in Sardegna, in due è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. In volo su Guspini un elicottero partito dalla base di Marganai per fermare un rogo divampato nella zona industriale del paese.

A terra hanno operato una squadra di Forestas e tre dei vigilli del fuoco. Le fiamme hanno interessato anche l’area adiacente ad un capannone, generando molto fumo. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.30. E’ invece ancora attivo l’incendio sviluppatosi a sud di Bottida: in questi minuti è stato fatto decollare un elicottero dalla base di Anela.