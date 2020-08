Incendi Sardegna: 14 roghi nell’Isola, 4 spenti con elicotteri e Canadair

L’apparato antincendi è stato impegnato oggi per spegnere 14 roghi. In quattro casi è stato necessario l’intervento di mezzi aerei del Corpo forestale. Un elicottero è intervenuto nelle campagne di Carbonia in località M.Rosmarino. L’incendio ha percorso una superficie di circa un ettaro di pineta. Anche nel territorio di Nule, in località Arile è stato necessario l’intervento dell’elicottero.

Le fiamme hanno bruciato circa 2 ettari di pascoli cespugliati. Incendio anche nelle campagne di Budduso’ in localita’ ‘Sos Vaccos’, dove sono entrati in azione tre elicotteri leggeri e un elicottero pesante partito dall’aeroporto di Fenosu. In agro di Teti, in località Bisani, sono intervenuti 2 elicotteri leggeri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Sorgono e San Cosimo, il Super Puma da Fenosu.

L’orografia impervia e la grande quantità di combustibile vegetale ha reso necessario anche il supporto di 3 Canadair. L’incendio ha percorso una superficie boschiva di alcuni ettari. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono ancora in atto.