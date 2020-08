Incendi Sardegna: 20 roghi nell’Isola, Canadair in azione

Sono 20 gli incendi che anche oggi hanno mandato in fumo diversi ettari di macchia mediterranea e boschi in Sardegna. In tre casi, per spegnere le fiamme, è servito l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. A Escalapano (Sud Sardegna) si sono levati in volo due elicotteri, uno leggero e un Super Puma, per avere la meglio su un rogo che ha percorso una superficie di circa 1500 mq di rimboschimento di conifere.

Un incendio anche a Posada (Nuoro): qui il fuoco ha percorso una superficie di circa un ettaro di incolti e una minima parte di oliveto. Infine fiamme a Bonorva (Sassari) dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Anela. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di bosco di roverella e pascolo alberato.