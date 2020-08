Incendi Sardegna: 40 ettari di bosco e pascoli in fumo nel Nuorese

Ancora incendi in Sardegna dove sono andati in fumo 40 ettari di bosco e pascoli arborati tra Lode’ e Onani’, nel Nuorese. Per spegnere le fiamme, in localita’ “C.Delogu”, sono dovuti intervenuti tre elicotteri leggeri, un Super Puma e due Canadair da Olbia, oltre a diverse squadre a terra. Si tratta del piu’ vasto rogo della giornata nella quale sono stati registrati complessivamente 10 incendi. Elicotteri in volo anche a Paulilatino, in provincia di Oristano. Qui e’ stato necessario l’intervento di un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu e di uno dalla base di Sorgono.