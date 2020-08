Incendi Sicilia, boschi bruciano da 24 ore nel Palermitano: in fumo ettari di macchia mediterranea [FOTO]

Nel Palermitano, la vegetazione e i boschi attorno a Monreale e Borgetto bruciano da 24 ore. Le fiamme hanno divorato ettari di macchia mediterranea e boschi nella zona di Sagana tra Borgetto, Montelepre e Carini e Valle Presti nel Monrealese (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Le fiamme sono state contrastate fino a tarda sera di ieri con i mezzi aerei, ma poi il fuoco ha ripreso vigore visto che canadair ed elicotteri di notte hanno dovuto interrompere le operazioni di spegnimento. Gli interventi aerei poi sono ricominciati all’alba.

Interventi ieri anche ad Altavilla Milicia in contrada Fornarotto e nella zona di Santa Cristina Gela. Mezzi aerei, vigili del fuoco e forestali impegnati anche a Monte Grifone nel Palermitano e nel comune di Chiusa Sclafani in località Chiusa La Vecchia. Il fronte del fuoco è molto vasto sono impegnate anche a terra numerose squadre antincendio. Anche qui in fumo diversi ettari di vegetazione.