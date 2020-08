Incendi in Sicilia: fiamme a Lipari, rogo in riserva naturale nell’Ennese

Vasto incendio nel pomeriggio a Pianoconte, in località Schiccione, borgata di Lipari.

Le fiamme, alimentate dal vento, hanno anche minacciato alcune villette.

Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, forestale, polizia municipale, e numerosi volontari.

Il rogo sta riducendo in cenere macchia mediterranea, orti, e alberi secolari di ulivi, per diversi ettari di terreno.

Vasto incendio nella riserva naturale di Monte Altesina di Nicosia, nell’Ennese: le fiamme, sospinte dal forte vento, si sono rapidamente estese fino alla zona della riserva Altesina e Altesinella.

Sul posto le quadre del Corpo forestale e i vigili del fuoco. In azione anche due elicotteri. Presente anche la protezione civile per eventuale supporto a evacuazioni.