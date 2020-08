Incendi Sicilia, roghi nel Palermitano: evacuazioni e soccorsi

Notte di paura in Sicilia a causa degli incendi che hanno colpito il Palermitano, con alcuni cittadini che per paura hanno abbandonato le case. La situazione più complessa si è verificata a San Martino delle Scale nel Villaggio Montano, nei boschi di piano Renda, l’area di Fontana Fredda e Volo dell’Aquila.

Le fiamme hanno minacciato le abitazioni e alcuni residenti sono scappati nella notte. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i forestali che hanno lavorato tutta la notte per cercare di arginare i roghi nella frazione del Comune di Monreale (Pa). Per completare lo spegnimento sono intervenuti i mezzi aerei in aiuto delle squadre di terra.

Un canadair proveniente da Trapani e due elicotteri di base a Boccadifalco sono impegnati dalle prime ore dell’alba. Altri incendi sono divampati nella zona di Partinico, Misilmeri e Termini Imerese. Ma in questi casi nessun pericolo per la popolazione.