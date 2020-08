Incendi in Toscana: in fiamme pineta a Viareggio, ipotesi dolo

Un incendio è nella notte nella pineta di Levante a Viareggio (Lucca), nella zona della Lecciona, in un’area dove nei giorni scorsi c’era stato un altro rogo.

Sul posto vigili del fuoco e squadre Anpas, due elicotteri e squadre dell’antincendio boschivo.

L’incendio potrebbe avere origine dolosa, così come gli altri roghi che si sono verificati nella pineta di Viareggio in queste settimane estive.