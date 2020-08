Divampa nuovamente nella zona di Bagnolo, nel comune di Civitella Paganico (Grosseto), l’ incendio spento 5 giorni fa: il rogo si era sviluppato il 4 agosto, e le operazioni di spegnimento erano proseguite fino al giorno successivo. Oltre 50 gli ettari di macchia e pineta bruciati. Le fiamme si registrano oggi in una zona difficile da raggiungere: è stato richiesto l’intervento dei Canadair che stanno effettuando alcuni lanci d’acqua.

Incendi in Toscana: ripreso rogo in bosco della Maremma, Canadair in azione

