Un incendio di sterpaglie è divampato in via Tullio Giordana, nella zona di Castel Romano, sul litorale romano. La sala operativa ha inviato la squadra dei vigili del fuoco di Ostia, il personale Dos 7 e quello della Boschiva di Cerveteri per spegnere le fiamme. Le operazioni sono rese più complesse dalla presenza di moderate raffiche di vento. Disagi al traffico locale per via del fumo denso.