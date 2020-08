Incendio Altofonte, sindaco: “Restate a casa, situazione ancora grave”

“La situazione continua a rimanere grave. Le squadre continuano ad operare per far fronte all’incendio ancora in atto, e spostatosi anche nel versante di Piana degli Albanesi. S’invitano i cittadini a rimanere a casa per facilitare le operazioni in corso e di non spostarsi sui luoghi interessati”. Lo afferma il sindaco di Altofonte, Angela De Luca, riguardo all’incendio che da ieri sta bruciando alcune zone boschive della cittadina palermitana costringendo l’Amministrazione a disporre nella notte l’evacuazione di circa 400 persone. Le fiamme hanno danneggiato anche alcune condutture della rete idrica.