Sono ancora a lavoro i vigili del fuoco, che hanno messo in campo sette squadre e un elicottero in ricognizione aerea tra Angri (in provincia di Salerno) e Sant’Antonio Abate (a Napoli) per l’incendio di uno stabilimento adibito al confezionamento di conserve di pomodori. Le fiamme sono state circoscritte, ma alcune abitazioni vicine sono state evacuate precauzionalmente.