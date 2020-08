Un vasto incendio è in corso nell’area di Lama Balice alla periferia di Bari , in un’area protetta che si snoda a ridosso di un complesso alberghiero vicino l ‘aeroporto di Bari-Palese . Sul posto sono al lavoro una decina di squadre di vigili del fuoco e volontari della protezione civile, aiutati da tre mezzi aerei tra i quali un canadair . Sul posto ci sono anche gli agenti della Polizia locale e della Polizia di Stato.

Incendio in un parco naturale a Bari: canadair in azione per domare le fiamme [FOTO]

AMBIENTE