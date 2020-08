Incendio di sterpaglie a Roma, si indaga sull’ipotesi dolosa: due roghi nel giro di poche ore

Sono in corso le indagini dei carabinieri del Nucleo Radiomobile e dei colleghi del Gruppo Forestale Roma sull’Incendio di sterpaglie e rifiuti divampato in via Placidia, in zona Collatina, a Roma. Secondo quanto si apprende, non si esclude che il rogo possa essere di natura dolosa. Sul posto, oltre ai militari dell’Arma, anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

E sempre a Roma un secondo incendio, è scoppiato poco dopo le 16, ha interessato un terreno in zona Tor Sapienza tra via Longoni, via Collatina e via Montanarini.I vigili del fuoco sono ancora sul posto. Sia a Casal Bruciato che a Tor Sapienza sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale. Chiuse via Galla Placidia e via Montanarini.