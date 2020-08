Incendio Roma: fiamme in deposito di pneumatici ad Ardea

Incendio nella notte ad Ardea, alle porte di Roma: in fiamme un deposito di pneumatici, per cause in corso d’accertamento. Il rogo è divampato in via di Valle Caia.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Roma, che hanno lavorato per diverse ore per domare le fiamme.

Il fumo sprigionato dal rogo si è diffuso in una vasta area: tante le segnalazioni dei cittadini che sono stati costretti a barricarsi in casa chiudendo porte e finestre, per l’aria diventata irrespirabile ad Ardea, ma anche a Pomezia e Aprilia.