A causa del vento il rogo divampato stamattina sull’Aurelia, all’altezza del km 12,500, si sta spostando nel territorio del XII municipio. Resta la chiusura su via Aurelia fino a cessata emergenza. In azione anche i canadair per le operazioni di spegnimento. Nel corso delle attività di chiusura e servizi di viabilità rimasti intossicati alcuni agenti della polizia locale, trasportati per precauzione nei vicini ospedali.