Incendio Roma: fiamme in azienda di Pomezia, capannoni distrutti dalle fiamme [FOTO]

Incendio in una azienda in zona Pomezia, a Roma.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme.

Interessati 8 capannoni, di cui 6 (usati come depositi di pneumatici per auto e mezzi industriali) completamente distrutti dalle fiamme. La sala operativa del comando provinciale di Roma ha inviato 8 squadre di vigili del fuoco con il supporto di una autobotte kilolitrica (capiente 18.000 litri).

Il personale dei Vigili del Fuoco prosegue le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell’area coinvolta. Presenti sul posto carabinieri e personale del 118.