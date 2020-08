Incendio Roma: rogo di sterpaglie, chiuso tratto della via Aurelia

Incendio di sterpaglie a Roma, all’altezza del chilometro 12.500 di via Aurelia.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche sei pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale per la messa in sicurezza dell’area.

A causa dell’incendio di sterpaglie a bordo carreggiata, si registrano code sulla via Aurelia nel tratto compreso tra il Gra e via del Casale Lumbroso.

Il rogo sta interessando anche un vivaio presente in zona.

Sul posto, insieme anche alla squadra boschiva di Fiumicino, è presente anche il DOS (Direttore Operazioni Spegnimento).