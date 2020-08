Incidenti in montagna: tre interventi del Cnsas nel Fvg

Tre incidenti in montagna si sono verificati nelle ultime ore in Friuli Venezia Giulia. Attorno alle 16, sul versante est del monte Veltri, nel gruppo del Col Gentile, una donna, di 70 anni, che era in compagnia di figlia e nipote, è scivolata in un dirupo, rimanendo ferita in maniera gravissima. Sul posto si stanno recando le squadre di terra delle stazioni del Cnsas di Forni Avoltri e Forni di Sopra (Udine) e l’Elisoccorso Fvg.

Verso le ore 14, la stazione di Maniago (Pordenone) era stata attivata per un intervento nelle acque del torrente Arzino, in località Curnila dove alcuni ragazzi cercavano refrigerio.

Qui un diciannovenne di San Vendemiano (Treviso) e’ scivolato in un tratto ripido nell’acqua ed è finito in una pozza dalla quale non riusciva più a venire fuori. I soccorritori, 8 persone del Soccorso Alpino, assieme ai Vigili del fuoco, hanno effettuato congiuntamente le operazioni di recupero, calandosi nel torrente con la corda per cinque metri e recuperando con un paranco il ragazzo sulla sponda.

Il primo incidente si era verificato questa mattina alle 11.30 nella forra del Rio Simon, un canyon che e’ diventato una classica discesa per gli appassionati tra le Alpi Carniche Orientali. Una donna di Padova, di 46 anni, si e’ procurata una frattura mentre camminava lungo il greto del torrente. Tra i partecipanti all’escursione c’era anche un soccorritore alpino della stazione di Moggio Udinese il quale, dopo aver stabilizzato l’arto infortunato, ha chiamato i colleghi. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso regionale, che con il verricello ha recuperato e condotto in ospedale la ferita.