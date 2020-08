Incidenti in Montagna: precipitano da cresta, morti due alpinisti in Val d’Ayas

Tragico incidente in Val d’Ayas (Aosta): 2 alpinisti – un uomo e una donna – sono morti dopo essere precipitati dalla cresta del Rothorn, a 3.150 metri di quota. L’allarme è scattato ieri per il mancato rientro e le ricerche sono scattate in tarda serata con squadre via terra.

Sul posto il Soccorso alpino valdostano, che ha recuperato i corpi.

Il sorvolo in elicottero questa mattina ha consentito l’avvistamento e il successivo recupero delle salme.