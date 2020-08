Incidenti in Montagna: base jumper si schianta al suolo in Val Badia

Incidente questa mattina in Val Badia, in Alto Adige: un base jumper si è schiantato al suolo dopo essersi lanciato dal Piz da Lec, sopra l’abitato di Corvara in Badia.

Il corpo dell’uomo è stato recuperato dagli operatori dell’Aiut Alpin Dolomites.

Sul posto anche soccorso alpino e carabinieri.