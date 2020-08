Un escursionista è stato recuperato privo di vita dal soccorso alpino valdostano poco sotto la vetta della Becca Pougnenta, montagna tra i comuni di La Salle e Morgex raggiungibile con un sentiero che inizia dal Colle San Carlo. L’incidente è avvenuto verso le 12.30. L’uomo è caduto in un tratto semplice, a quota 2.800 metri, scivolando lungo il pendio per 30 metri. Vista l’età avanzata, il medico dell’elisoccorso non esclude che all’origine della caduta possa esserci stato un malore.