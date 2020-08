Un’alpinista veneta di 36 anni è rimasta ferita a seguito di un incidente avvenuto sul versante italiano del Cervino. Verso le 14 la donna è caduta per circa 20 metri, mentre si trovava a 3.700 metri di quota. Sul posto, un centinaio di metri a valle del rifugio Capanna Carrel, è intervenuto in elicottero il soccorso alpino valdostano. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Aosta. Le sue condizioni, in base a quanto appurato dai soccorritori, non paiono gravi.