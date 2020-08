Incidenti in Montagna: esce in bici per escursione ma non fa rientro, morto 16enne

Ritrovato senza vita questa mattina il corpo del 16enne disperso da ieri a Cornalba, sul Monte Alben, nel Bergamasco.

Il ragazzo era uscito per un’escursione in bici, ma non è rientrato.

Tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino, vigili del fuoco e carabinieri hanno perlustrato la zona per tutta la notte. Sul posto anche l’elicottero del 118 abilitato per il volo notturno.

Stamattina un mezzo aereo ha effettuato un altro sorvolo e ha individuato il corpo del ragazzo ai piedi di una parete: è possibile che il giovane precipitato.