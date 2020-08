Incidenti montagna: trovato morto escursionista disperso in Carnia

E’ stato trovato morto questa mattina un escursionista di Prato Carnico (Udine) di cui non si avevano più notizie da circa una settimana. L’uomo, 60 anni, era uscito per una passeggiata nei boschi alla ricerca di funghi. L’allarme era scattato martedì. I Vigili del Fuoco e i tecnici del Soccorso Alpino Fvg avevano cercato l’uomo in una vasta area anche con l’ausilio di due elicotteri e di unità cinofile. Questa mattina il corpo privo di vita è stato individuato in una forra molto profonda. Sono in corso le operazioni di recupero della salma.