Incidenti in montagna: morto escursionista francese disperso in Alto Adige

Era intenzionato a compiere l’escursione dal rifugio Passo Ponte di Ghiaccio al rifugio Gran Pilastro dove, pero’, non e’ mai arrivato. E’ stato trovato morto il turista francese di 71 anni scomparso una settimana fa sulle montagne dell’Alto Adige nella zona di Fundres nell’area tra la Val Pusteria e la Val di Vizze. Solo ieri, la figlia ne ha denunciato la scomparsa. Il corpo dell’escursionista – Christian De Monte – e’ stato individuato in un torrente durante un sorvolo dell’elicottero della Guardia di Finanza non distante dal rifugio Gran Pilastro sotto l’omonima vetta. Il recupero della salma e’ stato affidato all’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites.

Nel frattempo da ieri risulta scomparso il turista tedesco di 76 anni Johann Tomenendal nella zona del Corno del Renon. Le ricerche, iniziate ieri, sono proseguite questa mattina. Ieri sera il Soccorso alpino trentino della stazione di Pejo e’ stato impegnato in un complesso intervento per recuperare una donna di 50 anni residente a Roma infortunatasi ad un ginocchio durante la discesa dal rifugio Vioz al Doss dei Gembri nel gruppo dell’Ortles Cevedale. Causa nebbia in quota (circa 2.700 metri) l’elicottero non ha potuto effettuare direttamente il recupero. Quattro soccorritori hanno raggiunto a piedi l’infortunata, l’hanno stabilizzata e sistemata sulla barella per poi trasportarla a spalle fino a valle. La donna si e’ successivamente recata in ospedale in autonomia insieme al compagno.