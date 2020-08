Incidenti montagna: alpinista muore sul Sasso Lungo 

Incidente mortale questa mattina sul Sasso Lungo, in val Gardena. Verso le 7.30 un alpinista è precipitato durante la scalata della vetta, alta 3.181 metri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il soccorso alpino e l’elisoccorso Pelikan 1 che ha recuperato il cadavere.

Si tratta del terzo morto in montagna negli ultimi tre giorni in Alto Adige. Ieri è precipitato un altoatesino di 49 anni dalla Cima San Giacomo, in Val Sarentino, mentre giovedi’ un sacerdote austriaco di 78 anni ha perso la vita nella zona di Sesto in val Pusteria.