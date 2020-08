L’infettivologo Bassetti: “Sappiate che in Italia il Coronavirus contagia solo di sera e notte, di giorno invece si riposa”

“Si continua nella strategia del terrore e dell’allarmismo senza pensare alle conseguenze di tutto questo. La cosa che più colpisce è che a farlo non siano i medici, che hanno curato e curano questa infezione, ma tutti quelli che si sono autoproclamati esperti o i miracolati dal Covid, tra cui molti medici. A questo gioco al massacro io non ci sto“: lo ha affermato, in un post su Facebook, Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova.

“Ps. Sappiate che in Italia Il virus lavora e contagia solo di sera e notte. Di giorno invece si riposa. Sarà mica un virus fornaio. Rido per non piangere“.