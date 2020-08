“Un’ottima notizia” dall’infettivologo Bassetti: il Coronavirus “morde meno, oggi i casi clinici sono meno gravi”

“L’osservazione che SarsCoV-2 morde meno arriva anche dal Massachusetts negli Stati Uniti“: lo scrive su Facebook Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, citando uno studio americano della School of Public Health dell’Università di Harvard. “Si tratta di un pre-print (un articolo non ancora sottoposto a peer-reviewed) ma comunque molto interessante.

In questo studio dove si sono applicati criteri univoci di gravità, c’è stata una riduzione temporale di complicazioni da Covid ovvero rispetto ai primi casi clinici oggi sono meno gravi e si muore molto di meno.

Un’osservazione simile a quello che si è osservato in Italia da varie settimane.

Un’ottima notizia“.